Подсчитайте, сколь о килограмм разных веществ можно получить из 1 т чёрноморской воды, если её солёность 18%
География
Подсчитайте, сколь о килограмм разных веществ можно получить из 1 т чёрноморской воды, если её солёность 18%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем 18% от 1т=1000 кг1000 *0,18=180 кг
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