Подсчитайте, сколь о килограмм разных веществ можно получить из 1 т чёрноморской воды, если её солёность 18%

География

Подсчитайте, сколь о килограмм разных веществ можно получить из 1 т чёрноморской воды, если её солёность 18%

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