Решите пожалуйсто даю 25 баллов 5м/с =?км/ч На до перевести переведите пожалуйсто ?? решением умоляю срочно
Математика
Решите пожалуйсто даю 25 баллов 5м/с =?км/ч На до перевести переведите пожалуйсто ?? решением умоляю срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/1000*3600=18км/ч чтобы перевести м/c в км/ч надо разделить на 1000 и умножить на 3600
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