Мальчик помогал папе готовить мамин салат для него надо продукты: апельсины бананы киви яблоки грецкий орех йогурт Пункты Помыть Почистить Порезвть Соединить Добавить Заправить

Окружающий мир

Мальчик помогал папе готовить мамин салат для него надо продукты: апельсины бананы киви яблоки грецкий орех йогурт Пункты Помыть Почистить Порезвть Соединить Добавить Заправить

Автор: Гость