Мальчик помогал папе готовить мамин салат для него надо продукты: апельсины бананы киви яблоки грецкий орех йогурт Пункты Помыть Почистить Порезвть Соединить Добавить Заправить
Окружающий мир
Мальчик помогал папе готовить мамин салат для него надо продукты: апельсины бананы киви яблоки грецкий орех йогурт Пункты Помыть Почистить Порезвть Соединить Добавить Заправить
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