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Молодежь в нашем городе очень активная. Тюль в актовом зале был с красивым узором. В этом сезоне картофель подорожал в два раза. В степи качается ковыль. На банкете подавали дичь. Пианино стояло в центре зала. Белоснежная простыня лежала на кровати. На грядках зеленел щавель.