С данными существительными составьте и запишите предложения. Молодёж. тюль. картофель. ковыль. дичь. пианино. простыня. шавель

Русский язык
С данными существительными составьте и запишите предложения. Молодёж. тюль. картофель. ковыль. дичь. пианино. простыня. шавель
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молодежь в нашем городе очень активная. Тюль в актовом зале был с красивым узором. В этом сезоне картофель подорожал в два раза. В степи качается ковыль. На банкете подавали дичь. Пианино стояло в центре зала. Белоснежная простыня лежала на кровати. На грядках зеленел щавель.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какие качества характера помагали из рассказа Огниво солдату в его приключениях?
Ответить
Русский язык
Составить предложение со словь собака ,сорока
Ответить
Геометрия
Номер 63 пожалуйста..................
Ответить
Русский язык
89ik9ik,8,oi-kp-0i9,ju8=j,u
Ответить
Обществознание
Представьте ситуацию-вы не работаете , но получаете пособие по безработице ,котор??го хватает на оплату коммунальных услуг , одежду ,еду и транспор...
Ответить