Составить предложение со словь собака ,сорока

Гость: Гость:

1. Собака громко лаяла на хмурых прохожих, стараясь их хоть немного развеселить. 2. Как только сорока увидела зеркальце на асфальте, она тут же полетела к нему. (на случай, если нужно употребить и "собаку" и "сороку") : 3. Никто бы и не подумал, что два злейших врага в нашем дворе - собака Шарик и сорока подружатся.