Составить предложение со словь собака ,сорока
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Составить предложение со словь собака ,сорока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Собака громко лаяла на хмурых прохожих, стараясь их хоть немного развеселить. 2. Как только сорока увидела зеркальце на асфальте, она тут же полетела к нему. (на случай, если нужно употребить и "собаку" и "сороку") : 3. Никто бы и не подумал, что два злейших врага в нашем дворе - собака Шарик и сорока подружатся.
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