Номер 63 пожалуйста..................
Геометрия
Номер 63 пожалуйста..................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина тени - катет, прилежащий к углу в 60°, он равен 24 * cos60° = 24*0.5 = 12 м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Представьте ситуацию-вы не работаете , но получаете пособие по безработице ,котор??го хватает на оплату коммунальных услуг , одежду ,еду и транспор...
Математика
Математика
Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля. Один може?? проехать это расстояние за 4 часа, а другой за 5 часов. Какая ...