Номер 63 пожалуйста..................

Геометрия
Номер 63 пожалуйста..................
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина тени - катет, прилежащий к углу в 60°, он равен 24 * cos60° = 24*0.5 = 12 м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
89ik9ik,8,oi-kp-0i9,ju8=j,u
Ответить
Обществознание
Представьте ситуацию-вы не работаете , но получаете пособие по безработице ,котор??го хватает на оплату коммунальных услуг , одежду ,еду и транспор...
Ответить
Математика
Решите пример:3 507*18-2 340*20
Ответить
Математика
Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля. Один може?? проехать это расстояние за 4 часа, а другой за 5 часов. Какая ...
Ответить
Математика
20 пачек кофе стоит 90 евро. Сколько стоит 1 пачка?
Ответить