Приведите 3 примера, опровергающие мнение о том, что зависимость человека от природы увеличивается.

Гость: Гость:

Зависимость от природы уменьшается: 1. Дома с обогревом или кондиционированием -зависимость от температуры воздуха уменьшают 2. Холодильники - зависимость от охоты уменьшается 3. Генмодифицированный продукты -нет зависимости от природных катаклизмов во время выращивания. Например морковь с генами холодостойкой рыбы.