Приведите 3 примера, опровергающие мнение о том, что зависимость человека от природы увеличивается.
Обществознание
Приведите 3 примера, опровергающие мнение о том, что зависимость человека от природы увеличивается.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависимость от природы уменьшается: 1. Дома с обогревом или кондиционированием -зависимость от температуры воздуха уменьшают 2. Холодильники - зависимость от охоты уменьшается 3. Генмодифицированный продукты -нет зависимости от природных катаклизмов во время выращивания. Например морковь с генами холодостойкой рыбы.
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