Помогите, пожалуйста, решить! 1. (sin88°-sin32°)/(cos73°-cos17°) 2. (sin56°-sin4°)/(cos56°-cos4°) 3. (sin75°-cos75°)/(cos15°+sin15°) Прикрепляю на всякий фото.
Математика
Помогите, пожалуйста, решить! 1. (sin88°-sin32°)/(cos73°-cos17°) 2. (sin56°-sin4°)/(cos56°-cos4°) 3. (sin75°-cos75°)/(cos15°+sin15°) Прикрепляю на всякий фото.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(sin88°-sin32°)/(cos73°-cos17°)=(2sin28°cos60°)/-2sin45°sin28°)= =sin28°/-√2*sin28°==-√2sin28°/2sin28°=-√2/2 2)(sin56°-sin4°)/(cos56°-cos4°)=(2sin26°cos30°)/(-2sin30°sin26°)= =(√3sin26°)/-sin26°=-√3 3)(sin75°-cos75°)/(cos15°+sin15°)=(sin75°-sin15°)/(cos15°+cos75°)= =(2sin30°cos45°)/2cos45°cos30°=√2/2÷(√2/2*√3/2)=2√3/3
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