Пешеход шел 2ч, проходя за каждый час 4км, и 3ч, проходя за час 3км какое расстояние п??ошел пешеход за это время?
Математика
Пешеход шел 2ч, проходя за каждый час 4км, и 3ч, проходя за час 3км какое расстояние п??ошел пешеход за это время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*4=8(км) - прошел за 2ч. 3*3=9(км) - прошел за 3ч. 8+9=17(км) - расстояние за все время
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