Пешеход шел 2ч, проходя за каждый час 4км, и 3ч, проходя за час 3км какое расстояние п??ошел пешеход за это время?

Математика

Пешеход шел 2ч, проходя за каждый час 4км, и 3ч, проходя за час 3км какое расстояние п??ошел пешеход за это время?

Автор: Гость