Прочитай задачу. в двух мотках было одинаковое количество провода. когда от пер??ого мотка отрезали 36 м, а от второго - 16 м, то в первом мотке осталось провода в 2 раза меньше, чем во втором. сколько метров провода было в ...

Математика

Прочитай задачу. в двух мотках было одинаковое количество провода. когда от пер??ого мотка отрезали 36 м, а от второго - 16 м, то в первом мотке осталось провода в 2 раза меньше, чем во втором. сколько метров провода было в каждом мотке сначала?

Автор: Гость