Прочитай задачу. в двух мотках было одинаковое количество провода. когда от пер??ого мотка отрезали 36 м, а от второго - 16 м, то в первом мотке осталось провода в 2 раза меньше, чем во втором. сколько метров провода было в ...
Математика
Прочитай задачу. в двух мотках было одинаковое количество провода. когда от пер??ого мотка отрезали 36 м, а от второго - 16 м, то в первом мотке осталось провода в 2 раза меньше, чем во втором. сколько метров провода было в каждом мотке сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36-16=20(м) 2)20*2=40(м)
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