ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА проделайте реакции подтверждающие качественные состав след??ющих веществ сульфата магния и корбаната амония
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА проделайте реакции подтверждающие качественные состав след??ющих веществ сульфата магния и корбаната амония
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgSO4 + BaCl2 = BaSO4 + MgCl2 (белый осадок)(NH4)2CO3 + 2HCl = 2NH4Cl + CO2 + H2O (бурное выделение газа без запаха)(NH4)2CO3 + 2NaOH = Na2CO3 + 2NH3 + 2H2O ( выделение газа с резким запахом)
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