Сделайте номер 66 пожалуйста........
Геометрия
Сделайте номер 66 пожалуйста........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из определения синуса можно найти катет, противолежащий углу в 55°. 2,8 дм * sin55°. Из определения косинуса --- прилежащий катет. 2,8 дм* cos 55°. P = 2,8 + 2,8*cos 55°+2,8*sin 55° ≈2.8*(1+0.57+0,82) =6,69 дм≈7 дм.
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