Помогите пожалуйста с химией! задание√3

Химия
Помогите пожалуйста с химией! задание√3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 2,2,4,4 тетраметил пентанальб) 3,3 диметил бутаналь

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