История 10 Золотой век Екатерины Кто взял Измаил 26 июля 1770 года?
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История 10 Золотой век Екатерины Кто взял Измаил 26 июля 1770 года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский главнокомандующий Румянцев послал князя Репнина вытеснить их из Измаила, и 26 июля 1770, после небольшого сражения под стенами крепости эта крепость сдалась русским
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