Привет! Задание 3 класс: Найти допущенные ошибки: 17х4=(10+7)х5=10х4+7=77; 68:34=(60+8):(30+4)=60:30+8:4=22
Математика
Привет! Задание 3 класс: Найти допущенные ошибки: 17х4=(10+7)х5=10х4+7=77; 68:34=(60+8):(30+4)=60:30+8:4=22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68 = 17х5 = 40+ 7 = 77 68 = 85 = 47 = 77 Ни одно выражение данного уравнение не подходит.
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