Петя и коля получили на лето большое задание по математике состоящие из одинакогово количевства задач после того как петя решил 140 задач а коля 176 задач пете осталось решить в четыре раза больше задач чем коле сколько задач д...

Математика

Петя и коля получили на лето большое задание по математике состоящие из одинакогово количевства задач после того как петя решил 140 задач а коля 176 задач пете осталось решить в четыре раза больше задач чем коле сколько задач должен решить каждый мальчик за лето

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