Помогите срочно !!! Внучка попросила помочь , а я не понимаю !!Прочитайте текст и выполните задания 23.1 —23.6 Маркетинговую деятельность осуществляет каждое пред­приятие. Основная задача маркетинга — работа с рынком, фор­миро...

Обществознание

Помогите срочно !!! Внучка попросила помочь , а я не понимаю !!Прочитайте текст и выполните задания 23.1 —23.6 Маркетинговую деятельность осуществляет каждое пред­приятие. Основная задача маркетинга — работа с рынком, фор­мирование спроса на продукцию, предлагаемую предприятием, обеспечение ее сбыта. В условиях рынка проблема сбыта для предприятия становится самой важной. Мало произвести товар, нужно суметь его продать, поскольку произведенный товар — это затраты производителя, а товар реализованный — это уже доход. Именно маркетинговая деятельность позволяет превра­тить потребности покупателей в доходы продавца. На многих предприятиях созданы специальные отделы, занимающиеся маркетинговой деятельностью. Специалисты, работающие в об­ласти маркетинга, называются маркетологами. Для того чтобы продать товар, необходимо провести иссле­дование рынка. Оно должно дать ответы на следующие вопросы: Что надо продавать? Кому можно продавать? Где и как продавать? Как управлять движением товара? Собственно говоря, с исследования рынка должна начинаться работа по созданию предприятия. Прежде чем организовывать фирму, которая будет производить какой-либо товар, стоит оценить, а будет ли этот то­вар пользоваться спросом, производит ли уже кто-то этот товар? Если да, то готовы ли покупатели приобретать этот товар в боль­шем количестве, по какой цене они могут это делать? Если товар пока никем не предлагается на рынке, то нужен ли он, станут ли покупатели его приобретать, или придется провести серьезную работу, чтобы убедить покупателей, что эта новинка — именно то, чего им так долго не хватало. Какую цену можно будет назна­чить на новый товар? Но и когда предприятие уже организовано и действует, мар­кетинговые исследования не теряют своей актуальности. Их за­дача — понять, что хочет потребитель, каковы его вкусы и пред­почтения и как они могут измениться с течением времени, как усовершенствовать товар, чтобы продлить срок его «жизни» на рынке, как заставить покупателей приобретать его в большем объеме. Для того чтобы одержать победу над конкурентами, товар должен не только выгодно отличаться по технико-эконо­мическим показателям, но должен быть более дешевым при по­купке и более надежным в эксплуатации. При этом маркетинг переходит в практическую деятельность, связанную с доведе­нием товара до потребителя. На этой стадии маркетинг должен обеспечить сбыт возможно большего количества товара, необхо­димый уровень прибыли, максимальное удовлетворение потре­бителя, с тем чтобы сформировать у него желание приобретать этот товар не только сегодня, но и завтра. (По материалам энциклопедии для школьников) 23.1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 23.2. Какова основная задача специалистов-маркетологов? Почему их деятельность важна для фирмы? 23.3. Каковы задачи маркетологов на этапах создания предприятия, производства товаров, сбыта товаров? Укажите задачу маркетолога на каждом из перечис­ленных этапов работы фирмы. 23.4. Как маркетолог может узнать о вкусах и предпочте­ниях потребителей? С опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт выскажите три предположения. 23.5. Анна Петровна приобрела недорогую стиральную ма­шину известной марки. Машина оказалась простой в эксплуатации и экономичной. Теперь Анна Петровна советует приобрести такую же машину всем своим знакомым. В чем проявилась конкурентоспособность данной сти­ральной машины? Приведите фрагмент текста, кото­рый может помочь вам ответить на вопрос. 23.6. Существует мнение, что умелый маркетолог может обеспечить сбыт любого, даже неконкурентоспособ­ного товара. Согласны ли вы с этим мнением? С опо­рой на текст и обществоведческие знания приведите два аргумента (объяснения) в защиту своей позиции.

Автор: Гость