Помогите срочно !!! Внучка попросила помочь , а я не понимаю !!Прочитайте текст и выполните задания 23.1 —23.6 Маркетинговую деятельность осуществляет каждое предприятие. Основная задача маркетинга — работа с рынком, формиро...
Обществознание
Помогите срочно !!! Внучка попросила помочь , а я не понимаю !!Прочитайте текст и выполните задания 23.1 —23.6 Маркетинговую деятельность осуществляет каждое предприятие. Основная задача маркетинга — работа с рынком, формирование спроса на продукцию, предлагаемую предприятием, обеспечение ее сбыта. В условиях рынка проблема сбыта для предприятия становится самой важной. Мало произвести товар, нужно суметь его продать, поскольку произведенный товар — это затраты производителя, а товар реализованный — это уже доход. Именно маркетинговая деятельность позволяет превратить потребности покупателей в доходы продавца. На многих предприятиях созданы специальные отделы, занимающиеся маркетинговой деятельностью. Специалисты, работающие в области маркетинга, называются маркетологами. Для того чтобы продать товар, необходимо провести исследование рынка. Оно должно дать ответы на следующие вопросы: Что надо продавать? Кому можно продавать? Где и как продавать? Как управлять движением товара? Собственно говоря, с исследования рынка должна начинаться работа по созданию предприятия. Прежде чем организовывать фирму, которая будет производить какой-либо товар, стоит оценить, а будет ли этот товар пользоваться спросом, производит ли уже кто-то этот товар? Если да, то готовы ли покупатели приобретать этот товар в большем количестве, по какой цене они могут это делать? Если товар пока никем не предлагается на рынке, то нужен ли он, станут ли покупатели его приобретать, или придется провести серьезную работу, чтобы убедить покупателей, что эта новинка — именно то, чего им так долго не хватало. Какую цену можно будет назначить на новый товар? Но и когда предприятие уже организовано и действует, маркетинговые исследования не теряют своей актуальности. Их задача — понять, что хочет потребитель, каковы его вкусы и предпочтения и как они могут измениться с течением времени, как усовершенствовать товар, чтобы продлить срок его «жизни» на рынке, как заставить покупателей приобретать его в большем объеме. Для того чтобы одержать победу над конкурентами, товар должен не только выгодно отличаться по технико-экономическим показателям, но должен быть более дешевым при покупке и более надежным в эксплуатации. При этом маркетинг переходит в практическую деятельность, связанную с доведением товара до потребителя. На этой стадии маркетинг должен обеспечить сбыт возможно большего количества товара, необходимый уровень прибыли, максимальное удовлетворение потребителя, с тем чтобы сформировать у него желание приобретать этот товар не только сегодня, но и завтра. (По материалам энциклопедии для школьников) 23.1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 23.2. Какова основная задача специалистов-маркетологов? Почему их деятельность важна для фирмы? 23.3. Каковы задачи маркетологов на этапах создания предприятия, производства товаров, сбыта товаров? Укажите задачу маркетолога на каждом из перечисленных этапов работы фирмы. 23.4. Как маркетолог может узнать о вкусах и предпочтениях потребителей? С опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт выскажите три предположения. 23.5. Анна Петровна приобрела недорогую стиральную машину известной марки. Машина оказалась простой в эксплуатации и экономичной. Теперь Анна Петровна советует приобрести такую же машину всем своим знакомым. В чем проявилась конкурентоспособность данной стиральной машины? Приведите фрагмент текста, который может помочь вам ответить на вопрос. 23.6. Существует мнение, что умелый маркетолог может обеспечить сбыт любого, даже неконкурентоспособного товара. Согласны ли вы с этим мнением? С опорой на текст и обществоведческие знания приведите два аргумента (объяснения) в защиту своей позиции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23.1 План. 1.Осуществление маркетинговой деятельности и ее основные задачи. 2. Исследование рынка. Основные вопросы, стоящие перед маркетологом. 3. Критерии, позволяющие товару одержать победу над конкурентами. 4. Стадия перехода маркетинга в практическую деятельность. 23.2 Маркетологи- это специалисты, работающие в области маркетинга. Для фирмы их деятельность важна, потому что "именно маркетинговая деятельность позволяет превратить потребности покупателей в доходы продавца" . 23.3 На этапах Создания предприятия - исследование рынка, ответ на основные вопросы. Производства товаров-оценка самого товара по нескольким критериям Сбыт товаров- доведение товара до потребителя. 23.4 С помощью социологических опросов, данных прошлых лет, спроса на похожие товары у конкурентов. 23.5 " Для того чтобы одержать победу над конкурентами, товар должен не только выгодно отличаться по технико-экономическим показателям, но должен быть более дешевым при покупке и более надежным в эксплуатации".
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