Read the words.Say what you usually do in the lesson.Перевод.
Английский язык
Read the words.Say what you usually do in the lesson.Перевод.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитайте слова.Скажите, что вы обычно делаете на уроке.
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