Помогите поделить 3,84:4,8 в столбик

Математика
Помогите поделить 3,84:4,8 в столбик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы разделить на десятичную дробь, надо избавиться от запятой в делителе, а в делимом перенести запятую вправо на столько знаков, сколько было в делителе после запятой. Дальше всё как обычно при делении натуральных чисел.
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