СРОЧНОООО! Cочинение по картинам Б.И. Урманче "Библиофил Магжан Шафигуллин" и Д.Д. ??илинского "Жёлтый букет" только не "Мир нарисован гаммой красок. Чудом таланта одарены те"

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СРОЧНОООО! Cочинение по картинам Б.И. Урманче "Библиофил Магжан Шафигуллин" и Д.Д. ??илинского "Жёлтый букет" только не "Мир нарисован гаммой красок. Чудом таланта одарены те"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько падежей в русском языке? 4  6  5  8  10  2  4 Вопрос № 2  Вопросы Дательного падежа Кого?/Что?  кому? чему?  кто? что? Вопрос № 3  Предлоги Дательного падежа к, по  с,в  к, у Вопрос № 4  Какой падеж употребляется с предлогом между? Дательный  Винительный  Родительный

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