СРОЧНОООО! Cочинение по картинам Б.И. Урманче "Библиофил Магжан Шафигуллин" и Д.Д. ??илинского "Жёлтый букет" только не "Мир нарисован гаммой красок. Чудом таланта одарены те"

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Сколько падежей в русском языке? 4 6 5 8 10 2 4 Вопрос № 2 Вопросы Дательного падежа Кого?/Что? кому? чему? кто? что? Вопрос № 3 Предлоги Дательного падежа к, по с,в к, у Вопрос № 4 Какой падеж употребляется с предлогом между? Дательный Винительный Родительный