Які вегетативні органи є у мохів, папоротей і квіткових рослин?

Биология
Які вегетативні органи є у мохів, папоротей і квіткових рослин?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корінь, пагін, ризоїди.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожалуйста помогите,добрые люди... объясните мне как складывать и вычитать корни..................
Ответить
Русский язык
СРОЧНОООО! Cочинение по картинам Б.И. Урманче "Библиофил Магжан Шафигуллин" и Д.Д. ??илинского "Жёлтый букет" только не "Мир нарисован гаммой к...
Ответить
Литература
Нужно придумать еще один случай в классе Харлампия Диогеновича( срочно, и нормаль??ое, пожалуйста..)
Ответить
Математика
Тема: "Вычисление экстремумов функций нескольких переменных" Задание: Найти стац??онарные точки функции двух переменных
Ответить
Литература
Кто такой наследник тутти ?
Ответить