ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Решите задачу: Расчитать работу, которую я совершаю при поднятии но 2-ой этаж. Высота одного этожа 3 метра

Физика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Решите задачу: Расчитать работу, которую я совершаю при поднятии но 2-ой этаж. Высота одного этожа 3 метра

Автор: Гость