ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Решите задачу: Расчитать работу, которую я совершаю при поднятии но 2-ой этаж. Высота одного этожа 3 метра
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Решите задачу: Расчитать работу, которую я совершаю при поднятии но 2-ой этаж. Высота одного этожа 3 метра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=50 кг h1=3 м A- ? A=m*g*h1*(n-1)=m*g*h1=50*10*3=1500 Дж Ответ А=1500 Дж
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