Привет)Что такое термический крекинг?
Химия
Привет)Что такое термический крекинг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет. :D Термический крекинг - это довольно высокотемпературная обработка углеводородов с целью получения продуктов с меньшей молекулярной массой.
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