378 умножить на 65 разделить на 90

Математика
378 умножить на 65 разделить на 90
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
378×65:90=273 378×65=24570 24570:90=273
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