Почему пищеварительная система называется сквозной
Биология
Почему пищеварительная система называется сквозной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сквозная пищеварительная система, это когда переработанная пища,а точнее остатки выходят наружу через другое отверстие, например анус или клоака :). А не сквозная-это когда нет второго отверстия и остатки пищи выходят обратно через рот, например морские губки.
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