Почему пищеварительная система называется сквозной

Гость: Гость:

Сквозная пищеварительная система, это когда переработанная пища,а точнее остатки выходят наружу через другое отверстие, например анус или клоака :). А не сквозная-это когда нет второго отверстия и остатки пищи выходят обратно через рот, например морские губки.