Спишите предложения.Выполните их разбор по членам предложения и частям речи
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Спишите предложения.Выполните их разбор по членам предложения и частям речи
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Подлежащие,сказуемая,дополнение,обстоятельство,определение
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