Помогите плиз срочно 1. найдите значение выражения: 2,81*12,1-(-4,8)*2,81= 2. решите уравн??ние: (1,4+X)*5=10 1\8 = 3. найдите значение выражения: (-33\35:6\7+7\36:(-5\6))*1,2+ ПОЖАЛУЙСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СРОЧНО!
Математика
Помогите плиз срочно 1. найдите значение выражения: 2,81*12,1-(-4,8)*2,81= 2. решите уравн??ние: (1,4+X)*5=10 1\8 = 3. найдите значение выражения: (-33\35:6\7+7\36:(-5\6))*1,2+ ПОЖАЛУЙСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2,81×12,1-(-4,8)×2,81=2,81×(12,1+4,8)=2,81×16,9=47,489 2)(1,4+х)×5=10 1/8 7+5х=10,125 5х=10,125-7 5х=3,125 х=3,125÷5 х=0,625
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