Слово это любая последовательность букв русского алфавита. Сколько различных слов можно составить из букв слова: а) вектор; б) линия?

Математика

Слово это любая последовательность букв русского алфавита. Сколько различных слов можно составить из букв слова: а) вектор; б) линия?

Автор: Гость