Слово это любая последовательность букв русского алфавита. Сколько различных слов можно составить из букв слова: а) вектор; б) линия?

Математика
Слово это любая последовательность букв русского алфавита. Сколько различных слов можно составить из букв слова: а) вектор; б) линия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ток,кот,век,вор,крот Нил-это река,Ян-это имя,Лия-это имя
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