Составить текст из 10предл. без союзные перечисления,по теме приходит апрель
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Составить текст из 10предл. без союзные перечисления,по теме приходит апрель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приходит апрель. Начинается настоящая весна. Дождик поливает луга и поля. Начинается гроза. Животные радуются теплу. Чувствуется весенний запах. Воздух влажный.Тепло. Птички плавно летят.Я радуюсь.
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