Решите пожалуйста задачу Трое грибников нашли вместе 540 белых грибов.Первый гри??ник нашёл семь восемнадцетых всех собраных грибов,а второй две третих от количества грибов,собранных первым грибником.Сколько грибов собрал тре...

Математика
Решите пожалуйста задачу Трое грибников нашли вместе 540 белых грибов.Первый гри??ник нашёл семь восемнадцетых всех собраных грибов,а второй две третих от количества грибов,собранных первым грибником.Сколько грибов собрал третий грибник?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540*7/18=210 грибов нашел первый 210*2/3=140 грибов нашел второй 540-210-140=190 грибов нашел третий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши в одну колонку глаголы несовершенного вида,в другую совершенного вида. В??зти,перевезти,возить,заглядывать,заглядеться,радоваться,обрадов...
Ответить
Русский язык
К нам полетят птицы...хар-ка предложения
Ответить
Математика
Помогите! плиииз и тогда я вам поставлю СПАСИБО!!! СРОЧНО
Ответить
Алгебра
Обьясните пожалуйста:3
Ответить
Русский язык
Помогите плиз номер 562
Ответить