Решите пожалуйста задачу Трое грибников нашли вместе 540 белых грибов.Первый гри??ник нашёл семь восемнадцетых всех собраных грибов,а второй две третих от количества грибов,собранных первым грибником.Сколько грибов собрал тре...

Математика

Решите пожалуйста задачу Трое грибников нашли вместе 540 белых грибов.Первый гри??ник нашёл семь восемнадцетых всех собраных грибов,а второй две третих от количества грибов,собранных первым грибником.Сколько грибов собрал третий грибник?

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