Решите пожалуйста задачу Трое грибников нашли вместе 540 белых грибов.Первый гри??ник нашёл семь восемнадцетых всех собраных грибов,а второй две третих от количества грибов,собранных первым грибником.Сколько грибов собрал тре...
Математика
Решите пожалуйста задачу Трое грибников нашли вместе 540 белых грибов.Первый гри??ник нашёл семь восемнадцетых всех собраных грибов,а второй две третих от количества грибов,собранных первым грибником.Сколько грибов собрал третий грибник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540*7/18=210 грибов нашел первый 210*2/3=140 грибов нашел второй 540-210-140=190 грибов нашел третий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши в одну колонку глаголы несовершенного вида,в другую совершенного вида. В??зти,перевезти,возить,заглядывать,заглядеться,радоваться,обрадов...
Русский язык
Алгебра
Русский язык