Помогите плиз номер 562
Русский язык
Помогите плиз номер 562
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брать(несов.вид)-взять(сов.вид), класть-(несов.вид)-положить (сов.вид), приходить(несов.вид)-прийти(сов.вид), ложиться(несов.вид)-лечь(сов.вид), ловить(несов.вид)-словить(сов.вид)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собственная скорость теплохода 30 км/ч скорость течения реки 4 1/2 За какое время теплоход преодолеет 23км по течению реки? За какое время теплоход...
Английский язык
Insert articles where necessary. 1)If... person wants to play... guitar well, he has to practise it often. 2)... happiness is often the product of ...
Математика
Английский язык