Помогите плиз номер 562

Русский язык
Помогите плиз номер 562
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брать(несов.вид)-взять(сов.вид), класть-(несов.вид)-положить (сов.вид), приходить(несов.вид)-прийти(сов.вид), ложиться(несов.вид)-лечь(сов.вид), ловить(несов.вид)-словить(сов.вид)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собственная скорость теплохода 30 км/ч скорость течения реки 4 1/2 За какое время теплоход преодолеет 23км по течению реки? За какое время теплоход...
Ответить
Английский язык
Insert articles where necessary. 1)If... person wants to play... guitar well, he has to practise it often. 2)... happiness is often the product of ...
Ответить
Математика
Какие из этих слов являются названиями величин? Масса,цвет,вкус,запах,длина,объём,
Ответить
Английский язык
Составьте письмо другу про то как вы побывали в макдолальсе на английском(с перев??дом)
Ответить
Математика
Два велосипедиста отправились из одного поселка одновременно в противоположных ??аправлениях через 30 минут расстояние между ними было 15 километро...
Ответить