Собственная скорость теплохода 30 км/ч скорость течения реки 4 1/2 За какое время теплоход преодолеет 23км по течению реки? За какое время теплоход преодолеет 17 км против течения?

Математика
Собственная скорость теплохода 30 км/ч скорость течения реки 4 1/2 За какое время теплоход преодолеет 23км по течению реки? За какое время теплоход преодолеет 17 км против течения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 + 4 1/2 = 34 1/2 км/ч  : 23 : 34 1/2 = 2/3 часа (или за 40 минут)  30 - 4 1/2 = 25 1/2 км/ч  17 : 25 1/2 = 2/3 часа  Ответ: 2/3 часа
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