Собственная скорость теплохода 30 км/ч скорость течения реки 4 1/2 За какое время теплоход преодолеет 23км по течению реки? За какое время теплоход преодолеет 17 км против течения?
Математика
Собственная скорость теплохода 30 км/ч скорость течения реки 4 1/2 За какое время теплоход преодолеет 23км по течению реки? За какое время теплоход преодолеет 17 км против течения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 + 4 1/2 = 34 1/2 км/ч : 23 : 34 1/2 = 2/3 часа (или за 40 минут) 30 - 4 1/2 = 25 1/2 км/ч 17 : 25 1/2 = 2/3 часа Ответ: 2/3 часа
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