Собственная скорость теплохода 30 км/ч скорость течения реки 4 1/2 За какое время теплоход преодолеет 23км по течению реки? За какое время теплоход преодолеет 17 км против течения?

Математика

Собственная скорость теплохода 30 км/ч скорость течения реки 4 1/2 За какое время теплоход преодолеет 23км по течению реки? За какое время теплоход преодолеет 17 км против течения?

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