Составьте письмо другу про то как вы побывали в макдолальсе на английском(с перев??дом)

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Составьте письмо другу про то как вы побывали в макдолальсе на английском(с перев??дом)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hello.How are you.I miss you. Today I go to the MacDonald.I buy a Hamburg and cola.It cost 4.99$. It was very tasty. After that I buy happymeel. In this box i find a toy ,a hamburg and free. After very good meel i go home. Привет как дела я сегодня сходил в Макдоналдс я купил там колу и гамбургер это стоилр4.99$ это было очень вкусно потом я купил хаппимил и там была игрушка, гамбургер и картошка фри после хорошего обеда я пошел домой.
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