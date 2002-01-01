Что такое транссибирская магистраль

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Транссибирская железнодорожная магистраль (Трансси́б), Великий Сибирский Путь(историческое название) — железная дорога через Евразию, соединяющая Москву(южный ход) с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России. Длина магистрали 9288,2 км — это самая длинная железная дорога в мире. Высшая точка пути — Яблоновый перевал (1019 м над уровнем моря)[1][2]. В 2002 году завершена её полная электрификация