ЗАДАНИЕ НА 30 БАЛЛОВ!! ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ!!

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Walt Disney Disney, известный американский продюсер, сделал некоторые в мире большинство волшебных фильмов Дети и взрослые смотрели его фильмы о смешной Дональда Дака, храброго Микки Маус, красивая Белоснежка, маленький Бэмби и прекрасной Мэри Поппинс. мультфильмы и фильмы Диснея полны приключений и веселья. Талантливый бизнесмен, он также создал Dis Нейленд, волшебный парк, где дети и их родители развлекают персонажами Диснея. Walt Disney родился в 1901 году в его детстве молодой Уолта провел много времени на ферме, где он научился изучать природу и животных. Он не был хорошим учеником в школе, потому что он всегда находил вещи, которые интересовали его больше, чем школы такого