Используешь ли ты разные виды рассуждений на других уроках Понаблюдай Собери при??еры
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Используешь ли ты разные виды рассуждений на других уроках Понаблюдай Собери при??еры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гонит, держит, удерживает, смотрит, рассматривает, видит, поведает,дышит, вздыхает, слышит, слушает, ненавидит, зависит, обижает, вертит, поворачивает, терпит.
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