Помогите упр 406 пожалуйста

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Помогите упр 406 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н.в-поёт;думает;моет;кричит;учит;светит;ходит;пишет п.в-пел;думал;мыл;кричал;учил;светил;ходил;писал б.в-будет петь;будет думать;будет мыть;будет кричать;будет учить;будет светить;будет ходить;будет писать.
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