План Никита Платонов пожалуйсто!!

Гость: Гость:

1) Мать уходит на работу2)Маленькие человечки в бочке.3)Дедушка4)колодец5)Бабушка6)Злые лица7)пень8)Побежал на работу к маме9)возвращение папы10)Всё хорошоПримитивно, но как есть)