План Никита Платонов пожалуйсто!!

Литература
План Никита Платонов пожалуйсто!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Мать уходит на работу2)Маленькие человечки в бочке.3)Дедушка4)колодец5)Бабушка6)Злые лица7)пень8)Побежал на работу к маме9)возвращение папы10)Всё хорошоПримитивно, но как есть)

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