4 тонны 5 центнеров 6 кг + 18 центнеров 34 кг =???

Математика
4 тонны 5 центнеров 6 кг + 18 центнеров 34 кг =???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо перевести  в меньшие единицы. Меньшие единицы-это кг: 4т=4000кг , 5 центнеров=500кг , 6 кг = 4000+500+6=4506 18центнеров=1800кг ,34 кг= 1800+34= 1834 значит: 4506+1834 = 6340 кг
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