Помогите пожалуйста решить задачу :лесник добирался до дома сложным путем 3,2 ч он ??хал на машине по шоссе со скоростью 90 км\ ч за тем он ехал на мотоцикле по проселочной дороге 2,5 ч со скоростью 40 км\ч последнии 0,5 ч он ш...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу :лесник добирался до дома сложным путем 3,2 ч он ??хал на машине по шоссе со скоростью 90 км\ ч за тем он ехал на мотоцикле по проселочной дороге 2,5 ч со скоростью 40 км\ч последнии 0,5 ч он шел пешком по лесу со скоростью 6 км \ч . с какой средней скоростью двигался лесник???? помогите плиззз умоляю у меня сейчас контрольная плиииз воообще незнаю

Автор: Гость