Помогите пожалуйста решить задачу :лесник добирался до дома сложным путем 3,2 ч он ??хал на машине по шоссе со скоростью 90 км\ ч за тем он ехал на мотоцикле по проселочной дороге 2,5 ч со скоростью 40 км\ч последнии 0,5 ч он ш...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу :лесник добирался до дома сложным путем 3,2 ч он ??хал на машине по шоссе со скоростью 90 км\ ч за тем он ехал на мотоцикле по проселочной дороге 2,5 ч со скоростью 40 км\ч последнии 0,5 ч он шел пешком по лесу со скоростью 6 км \ч . с какой средней скоростью двигался лесник???? помогите плиззз умоляю у меня сейчас контрольная плиииз воообще незнаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90*3,2=288км проехал на машине 40*2,5=100км проехал на мотоцикле по проселочной дороге 6*0,5=3км прошел пешком 288+100+3=391км весь путь лесника 3,2+2,5+0,5=6,2ч лесник был в пути 391:6,2=63 2/31км/ч средняя скорость лесника
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