1) Шар, подвешенный на нити, отклонили от положения равновесия и отпустили. Что мож??о сказать о смещении и скорости колеблющегося шара в следующие моменты времени: 0, Т/4, Т/2, Т? 2) Какой вид имеет уравнение зависимости смещ...
Физика
1) Шар, подвешенный на нити, отклонили от положения равновесия и отпустили. Что мож??о сказать о смещении и скорости колеблющегося шара в следующие моменты времени: 0, Т/4, Т/2, Т? 2) Какой вид имеет уравнение зависимости смещения от времени для гармоничного колебания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) t=0 смещение максимальное влево (амплитудное), скорость равна 0 t=T/4 смещение =0, скорость максимальна t=T/2 смещение максимальное вправо (амплитудное), скорость равна 0 t=T смещение максимальное влево (амплитудное), скорость равна 0 2) по закону синуса или косинуса
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