1) Шар, подвешенный на нити, отклонили от положения равновесия и отпустили. Что мож??о сказать о смещении и скорости колеблющегося шара в следующие моменты времени: 0, Т/4, Т/2, Т? 2) Какой вид имеет уравнение зависимости смещ...

Физика

1) Шар, подвешенный на нити, отклонили от положения равновесия и отпустили. Что мож??о сказать о смещении и скорости колеблющегося шара в следующие моменты времени: 0, Т/4, Т/2, Т? 2) Какой вид имеет уравнение зависимости смещения от времени для гармоничного колебания?

Автор: Гость