Подскажите имя выдающегося учёного 18 века создателя первого русского университе??а
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Подскажите имя выдающегося учёного 18 века создателя первого русского университе??а
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Ответом послужит фамилия-Ламоносов
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