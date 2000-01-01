Пожалуйста помогите сделать!?
Математика
Пожалуйста помогите сделать!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)805 больше 600 ,но меньше 1200 б)561795 больше 480000 ,но меньше 630000 в)1512 больше 1200 ,но меньше 2000 г)52922 больше 45000 ,но меньше 600000
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