Внешность царевны(которая злая) из сказки о мертвой царевне и семи богатырях
Литература
Внешность царевны(которая злая) из сказки о мертвой царевне и семи богатырях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черно брова,бело лица,вся в перснях.
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