В магазине мёд продается в бочонках и банках В каждом бочонке 7кг мёдуа в каждой банке на 3 кг меньше Сколько мёда в двухбанках
Математика
В магазине мёд продается в бочонках и банках В каждом бочонке 7кг мёдуа в каждой банке на 3 кг меньше Сколько мёда в двухбанках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-3=4 кг в банке 4*2=8 кг в двух банках
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