В магазине мёд продается в бочонках и банках В каждом бочонке 7кг мёдуа в каждой банке на 3 кг меньше Сколько мёда в двухбанках

Математика

В магазине мёд продается в бочонках и банках В каждом бочонке 7кг мёдуа в каждой банке на 3 кг меньше Сколько мёда в двухбанках

Автор: Гость