Сочинение на тему что это значит слышать другого человека? ПОМОГИТЕ!!!
Литература
Сочинение на тему что это значит слышать другого человека? ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогаю если подойдёт )))) слышать другого человека , это тоже самое что попасть в непривычный мир или в мир которого ты долго ждал . другой человек может тебе сказать то , чего ты не знал и хотел бы узнать . это значит , что ты можешь увидеть своих лучших друзей совсем иначе . некоторые слышав другое мнение о друзьях понимают что это и вовсе не друзья . а некоторые говорят что не ошиблись выбирая друга .
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