Сочинение на тему что это значит слышать другого человека? ПОМОГИТЕ!!!

Гость: Гость:

Помогаю если подойдёт )))) слышать другого человека , это тоже самое что попасть в непривычный мир или в мир которого ты долго ждал . другой человек может тебе сказать то , чего ты не знал и хотел бы узнать . это значит , что ты можешь увидеть своих лучших друзей совсем иначе . некоторые слышав другое мнение о друзьях понимают что это и вовсе не друзья . а некоторые говорят что не ошиблись выбирая друга .