Помогите решить: Выполнить действие и записать результат в тригонометрической форме √3-i^17/i^12; (1+i)^8/(1-i)^6

Математика
Помогите решить: Выполнить действие и записать результат в тригонометрической форме √3-i^17/i^12; (1+i)^8/(1-i)^6
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