В каком городе при Петре 1 выходила первая печатная газета ведомости
Окружающий мир
В каком городе при Петре 1 выходила первая печатная газета ведомости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая печатная петровская газета "Ведомости" (поначалу Петр I называл ее курантами) сегодня представляет огромный интерес не только как своеобразное зеркало давно ушедшей жизни страны, источник сведений об исторических событиях, экономике, культуре, быте и языке начала XVIII века. газета оставила свой след и в русском обществе, формировавшемся в ходе Петровских реформ. Как отмечал Н. А. Добролюбов, на страницах "Ведомостей" "в первый раз русские увидели всенародное объявление событий военных и политических". Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/9324/ (Наука и жизнь, ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕЧАТНАЯ ГАЗЕТА)
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