Обьясните пожалуйста:3

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Гость:
Проще говоря,если сбоку,где должны в неравенстве стоять цифры с буковками,цифорка стоит с минусом,то знак меняется на противоположный
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