Обьясните пожалуйста:3

Алгебра
Обьясните пожалуйста:3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проще говоря,если сбоку,где должны в неравенстве стоять цифры с буковками,цифорка стоит с минусом,то знак меняется на противоположный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите плиз номер 562
Ответить
Математика
Собственная скорость теплохода 30 км/ч скорость течения реки 4 1/2 За какое время теплоход преодолеет 23км по течению реки? За какое время теплоход...
Ответить
Английский язык
Insert articles where necessary. 1)If... person wants to play... guitar well, he has to practise it often. 2)... happiness is often the product of ...
Ответить
Математика
Какие из этих слов являются названиями величин? Масса,цвет,вкус,запах,длина,объём,
Ответить
Английский язык
Составьте письмо другу про то как вы побывали в макдолальсе на английском(с перев??дом)
Ответить