Выпиши в одну колонку глаголы несовершенного вида,в другую совершенного вида. В??зти,перевезти,возить,заглядывать,заглядеться,радоваться,обрадоваться,решать,решить,соскучиться,скучать,считать,сосчитать,считаться. Помогите даю...

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Выпиши в одну колонку глаголы несовершенного вида,в другую совершенного вида. В??зти,перевезти,возить,заглядывать,заглядеться,радоваться,обрадоваться,решать,решить,соскучиться,скучать,считать,сосчитать,считаться. Помогите даю 10 баллов!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соверш-решить,сосчитать,перевезти,заглядеться,обрадоваться
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